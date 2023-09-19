Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li sunucunun sorusuna sinirlendi: Saygı duyacaksın - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li sunucunun sorusuna sinirlendi: Saygı duyacaksın

Son Güncelleme: 19.09.2023 08:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretinde, Amerikan PBS kanalına konuştu. Erdoğan sunucunun ''Osman Kavala ve Sedef Kabaş gibi kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz?'' sorusuna tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretinde, Amerikan PBS kanalına konuştu. Erdoğan sunucunun "Osman Kavala ve Sedef Kabaş gibi kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz?" sorusuna tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, "Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Sözümü de kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın." dedi.

"BU TÜR KARARLARI YARGI VERİR"

Amerikan PBS kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi "üst düzey tutuklamalar" bulunduğu savunularak, "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" sorusu yöneltilen Erdoğan, şu şekilde konuştu:

"Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucunun Kavala sorusuna sinirlendi: Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?

"SAYGI DUYACAKSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davalarla ilgili, "Ben onlarla uğraşacak değilim." diyerek, kararların yargı tarafından verildiğini tekrar vurguladı. Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu ve 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN NERESİNDE ÖZGÜRCE YAŞAYABİLİRLER?"

Türkiye'de hapsedildiği öne sürülen gazetecilerle ilgili soruya da Erdoğan, "Eğer teröre destek verdiyseler, onlar terörü destekliyorlarsa, dünyanın neresinde özgürce yaşayabilir veya dolaşabilirler? Bu insanlar terörü destekliyor ve bu kişiler hakkında yargı kararını veriyor." şeklinde cevap verdi. Erdoğan, Amerikan halkının Türkiye ile ilgili haberleri takip ettiğini belirterek, Amerikan medyasının Türkiye ile ilgili sağlıklı ve doğru haberler üretmesinin önemini vurguladı.

Osman Kavala, Sedef Kabaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li sunucunun sorusuna sinirlendi: Saygı duyacaksın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li sunucunun sorusuna sinirlendi: Saygı duyacaksın - Son Dakika
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