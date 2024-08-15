Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı izledi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM\'de Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı\'yı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan locadan takip etti. Erdoğan, Abbas'ın konuşmasını alkışladı. TBMM Genel Kurulu'ndaki toplantının ardından Erdoğan, Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi. Şeref Salonu'nda Filistin konulu sergi açıldı.

15.08.2024 18:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı izledi.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını, Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan locadan takip etti.

Locada, Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanvekili Celal Adan yer aldı.

Günün anısına hazırlanan Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkıyı takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın konuşmasını zaman zaman ayakta alkışladı.

Erdoğan, Abbas ve Kurtulmuş ile bir araya geldi

TBMM Genel Kurulu'ndaki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'den ayrılırken Abbas'ın elini aracına kadar bırakmadı.

Şeref Salonu'nda Filistin konulu sergi

Öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi, Meclis Şeref Salonu'nda açıldı.

Sergide, Filistin ile ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve TBMM'nin Filistin'e ilişkin deklarasyonları da yer aldı.

Kaynak: AA

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