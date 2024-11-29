Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum\'da konuştu: (4)

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkımızın farklı kesimlerinde infiale sebep olan televizyon yayınlarının özellikle pıtrak gibi çoğalmasının sebebi kanaatimizce sadece para kazanma hırsıyla da izah edilemez. Bu, sonuçları ileriki dönemlerde çıkacak bir sosyal mühendislik projesidir. Türkiye bu tarz toplumsal ve siyasal mühendislik projelerine çok sık maruz kalmış bir ülkedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024'ün açılışında yaptığı konuşmada dizi ve televizyon programlarına değindi.

Son dönemde milletin sinir uçlarıyla bilerek oynandığını müşahede etiklerinin altını çizen Erdoğan, "Halkımızın farklı kesimlerinde infiale sebep olan televizyon yayınlarının özellikle pıtrak gibi çoğalmasının sebebi kanaatimizce sadece para kazanma hırsıyla da izah edilemez. Bu, sonuçları ileriki dönemlerde çıkacak bir sosyal mühendislik projesidir. Türkiye bu tarz toplumsal ve siyasal mühendislik projelerine çok sık maruz kalmış bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, özellikle 28 Şubat'a giden yolun taşlarının nasıl döşendiğini herkesin gayet iyi hatırladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün medya kuruluşlarının, dizileri vasıtasıyla Kürt vatandaşlarımıza yönelik nefret iklimini nasıl körüklediğini de unutmadık. Milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini dinamitleme girişimlerinde FETÖ daima başı çekmiştir. Türkiye'nin Gazze krizinde takip ettiği dik ve dirayetli politikayla birlikte ne tesadüftür ki ilk cephemizi sarsmaya yönelik yayınların sayısında da gözle görünür artış olmuştur. Gerek yazılı ve görsel medyada gerekse sosyal medya mecralarında dozu artan kışkırtıcı yayınların asla masum olmadığına inanıyoruz. Bölgemiz yangın yeriyken iç kalemizde gedik açmayı hedefleyen her türlü girişimi milli güvenlik zaviyesinden değerlendiriyoruz."

Böyle bir atmosferde TRT'nin ve diğer milli hassasiyetlerle hareket eden medyanın diziden sinemaya, habercilikten tartışma programlarına kadar özgün, nitelikli ve başarılı yapımları evlere huzur getirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışına ihraç edilen bu yapımlar sayesinde farklı coğrafyalarda pek çok insan hem Türkçeyi öğrenmekte hem de tarihimizle kültürümüzle milli ve manevi değerlerimizle tanışma imkanları bulmaktadır. TRT'yi bu yayınları dolayısıyla da tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'un hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarında programa teşrif ederek daha adil bir dünyanın tesisi için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen tüm katılımcılarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadesiyle konuşmasını sonlandırdı.

Programdan notlar

Programda, TRT World Forum 2024'le ilgili tanıtım videosu izletildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da birer konuşma yaptı.

Programda, Gazze'yle ilgili hazırlanan kısa film izletilirken, gösterimin ardından filmin oyuncusu çocuklar salona geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen çocuklar, Erdoğan'a Kudüs'teki zeytin ağaçlarından özel olarak hazırlanan bir tespih hediye etti.

Forumda, Erdoğan'a, TRT Genel Müdürü Sobacı tarafından Mescid-i Aksa'dan ilham alınarak hazırlanan tablo hediye olarak takdim edildi.

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT yönetim kurulu üyeleri, bazı bakanlar, milletvekilleri, farklı ülkelerden konuşmacılar, dinleyiciler ve davetliler katıldı.

(Bitti)