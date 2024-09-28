Erdoğan: Türkiye BM\'de daimi üye olmak istiyor

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye olarak biz daimi üye olmanın gayreti içindeyiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

BM üyeliği hakkında konuşan Erdoğan, "Türkiy

e olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM'de 5 tane daimi üye ve bunun yanında 15 tane geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu 2 dudak arasında her kararı verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir etkisi söz konusu değil. Bu 5 üye adeta dünyayı yöneten ülkeler konumunda" dedi.

"Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapmaları gibi hesapları yok"

Erdoğan, " Japonya, Çin bizler Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu anda daimi üye olamadıkları için herhangi bir etkisi söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapmaları gibi hesapları yok. 15 üyenin burada yapabileceği bir iş söz konusu değil" diye konuştu.

"Masaya yatıracağız ve sorunları çözeceğiz"

Miçotakis ile görüşmelerine yönelik sorulan soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yılın başında yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay Bey muhattabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Büyük ihtimal önümüzdeki yılın başında bir araya gelme durumumuz olacak. O zaman da bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak yüksek stratejik konsey toplantısı, Ege'de yaşanan sıkıntılar. Bu konuları sayın başkan ile masaya yatıracağız ve sorunları çözeceğiz" şeklinde konuştu.

"Paşinya'nı olumlu yaklaşımda gördüm"

Paşinyan ile ilgili soruları da cevaplayan Erdoğan, "Paşinyan ile olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan- Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Bu konuda ben Paşinya'nı olumlu yaklaşımda gördüm. Azerbaycan'ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu çözerler" diye konuştu.