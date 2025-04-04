Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hazretleri Camii'nde kıldı etti.

04.04.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hazretleri Camii'nde kıldı etti. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, henüz kesinleşmiş bir ABD ziyaret tarihi bulunmadığını belirterek, "Gerek Dışişleri Bakanım, gerek Ticaret Bakanım, onların gerek görüşmeleri, gerekse Amerika ile ilgili seyahat takvimleri söz konusu bu takvimler her an işleyebilir ve arkadaşlarımızın bu arada Amerika'ya gidişleri söz konusu olabilir. ve bu ziyaretlerde de son günlerde malum gündeme gelen vergi ile ilgili yapılandırmalar meselesi de bu ziyaretlerde gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Temennimiz odur ki Türkiye'ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata da geçmesini görmek sağlamak" dedi.

"Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin şu anda her şeyidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayarak, "Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine, bölgemizin lehine ve daha sağlıklı bir yapı, yani şu son CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizleri aldatmasın. Böyle bir şey Türkiye'de zaten söz konusu değil. Biliyorsunuz biz bunları Gezi'de de gördük. Sonra neticesi ne oldu? Bunları da hep beraber yaşadık. Şu anda bu son gelişmelerde de CHP'nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı ve tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır. Dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin şu anda her şeyidir. ve terörsüz bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta ve yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkartmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır. ve her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var. Her şeyin ekonomide, siyasette, kültürel bağda, uluslararası ilişkilerde bambaşka gelişen bir Türkiye var. ve bu Türkiye bundan sonraki süreci çok daha farklı bir şekilde inşa edecektir. İhya edecektir" şeklinde konuştu.

"Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenler, ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor"

2 Nisan'da muhalefetin yaptığı boykot çağrısının beklenen etkiyi oluşturmadığını söyleyen Erdoğan, Onlar 2 Nisan'ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler. Ama 2 Nisan'da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi, alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenler, ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Hatta dün bir yere, misafirliğe gittim. Çok enteresan. Dedi ki, 'bütün şu anda fabrikamın araç gereçlerini hepsini seferber ettim. Gideceksiniz, çeyrek deponuz da varsa bugün bu alışverişi yapın ve bütün araçların, gereçlerin hepsinin depolarını fulleyin. 3'ünden itibaren bu şekilde mesaiye geldim.' Bu bir şeyi gösteriyor. Bu nedir? Milli yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Ben milletimin bu şekilde duran her ferdine, şahsım adına, milletim adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da nasıl sağlığınız diye sorduğumda, aldığım cevap gayet iyi"

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş'e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bizler her zaman bu ülkeye, bu millete her türlü faydası olan, hizmeti olan büyüklerimizin yanında olduk. Yanında olmaya da devam edeceğiz. ve Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da nasıl sağlığınız diye sorduğumda aldığım cevap; gayet iyi. 'İşte bugün vecibemizi de yerine getirdik' dediler. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri’nden Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
Dolmabahçe’de olay Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
Göztepe’ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
İtalya’da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

16:50 Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
16:35 Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
23:40 Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP lideri Özel’in MASAK iddiasına yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP lideri Özel'in MASAK iddiasına yanıt
23:36 TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
23:08 Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
23:06 Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
22:56 İtalya’da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
22:30 Göztepe’ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
22:14 Dolmabahçe’de olay Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
22:14 Dışişleri’nden Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 17:22:11. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement