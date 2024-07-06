Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Almanya\'ya geldi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Milli Takımı ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Almanya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya geldi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Milli Takımı ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Berlin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir eşlik etti. - BERLİN