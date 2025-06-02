Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz bunun mihengi ve miğferi olacaktır"

"Daha iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar, bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa bir kavganın baş aktörleri olarak her gün manşetleri süslüyor. Ülkemizin atlattığı tehlikenin büyüklüğü zamanla daha da iyi anlaşılacak"

"İftihar duyuyoruz. Türkiye, İstanbul'la bir dönüm noktası oldu. Her iki taraf için de en büyük arzum, En büyük arzum gerek Putin'i gerekse Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta Trump'ı da yanına almak. İstanbul'u barış merkezi yapalım"

"Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Ajet şirketimiz Suriye'ye düzenli seferler düzenleyecek. Suriye halkının yanında olacağız"

"Milletimizin aynı acıları tekrar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. 28 Mayıs'ta Laçin'deydik"

"Laçin Havalimanı'nı hizmete açtık. Karabağ'ın her yanında bir kalkınma ve alt yapı seferberliği yaşanıyor. Karabağ işgalin yaralarını sarıyor. Biz de bu çalışmalara her türlü desteği veriyoruz."

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "