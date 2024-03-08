Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak tek amacımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek hedefimiz ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır" dedi. - İSTANBUL
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri duyurdu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da ikili görüşmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 7. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bir ülkenin, milletin en büyük gücünün gençler olduğunu belirterek, gençlerinden ümidi kesen bir milletin geleceğini kaybettiğini söyledi. Erdoğan, gençlerin potansiyelini harekete geçirmelerini ve kendilerini her alanda geliştirmelerini istedi.
AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı olarak Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu, iş insanlarının sorularını yanıtlarken, diplomaside aktif olmanın önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin bu konuda en aktif ülkelerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Antalya'nın sadece turizm başkenti olmadığını, her alanda seçkin bir kent olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu da projelerini anlattı ve Muratpaşa'nın hak ettiği değeri kazanması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimini katil olarak nitelendirdi. Erdoğan, gençlere hitap ederek, Türkiye'nin geleceğini gençlere emanet ettiğini ve onların kendilerini geleceğe hazırlamalarını istedi. Ayrıca, Filistin'e yapılan insani yardımların devam ettiğini ve Gazze'deki katliamlara karşı durulması gerektiğini vurguladı.
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