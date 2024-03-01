Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Diploması Formu kapmasında bir araya geldi.

01.03.2024 14:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi

ANTALYA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Diploması Formu kapmasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi - Son Dakika

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