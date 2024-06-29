Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbangulu Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti. - İSTANBUL