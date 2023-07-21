Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı

21.07.2023 20:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı ve Türkiye'nin barışı sağlama çabaları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ UZALTILMASI ELE ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika


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