Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem'i kabul etti
MUĞLA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Muğla'da Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem'i kabul etti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem'i kabul etti - Son Dakika
6 Şubat depremlerinde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile hayatını birleştirdi. 52 yaşındaki Çetin, şaşaalı bir nikah töreniyle yeniden dünya evine girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddeleri ise gıda ve et fiyatları, yerel seçim, iç ve dış politikadaki gelişmeler, öğretmen atamaları ve F-16 tedarikinde gelinen son aşama olacak.
Türkiye'nin Afrika açılımının etkisiyle düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu'na, Afrika ülkelerinden 7 devlet başkanı, 2 başbakan ve 25 dışişleri bakanı katıldı. ADF'ye, Cibuti, Esvatini, Gine Bissau, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Madagaskar gibi ülkelerin liderleri de katıldı. Ayrıca, pek çok ülkenin dışişleri bakanı ve diğer üst düzey yetkililer de foruma iştirak etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da düzenlenen halk buluşmasında konuştu. İmamoğlu, meydanlarının aile meydanı olduğunu vurgulayarak, Atatürk'ün değerlerine olan borçlarını ödeyeceklerini söyledi. Avcılar'da yürütülen çalışmaları anlatan İmamoğlu, engellemelere rağmen yılmayacaklarını belirtti ve Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara için oy istedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun tamamlandığını belirterek, forumun küresel bir marka ve fikir platformu olduğunu vurguladı. Fidan, katılımcılara teşekkür ederken, ADF 2024'ün düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “31 Mart’tan 1 Nisan’a bir umut taşıyacaksak eğer emekçi mahallelerinde yeni bir alternatifin doğuşuna işaret ediyoruz. Muhalefetin de değişmesi lazım dedik ya, nasıl AKP-MHP ‘Buralar bizim kalemiz’ diye düşünüyorsa, Çankaya gibi birçok yerde de bir muhalefet tembelliği başladı. ‘Buranın onurlu insanları nasılsa bunlara oy vermez, o zaman buraya ceketimizi asar kazanırız’ diye düşünüyorlar. Biz bu seçimde o ceketleri gardıroplara asmaya geldik” dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı'na katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere Fildişi Sahili'nin Abdijan şehrine geldi. Kurtulmuş, konferans kapsamında ikili görüşmeler yapacak ve çeşitli konularda çağrıda bulunacak. Ayrıca, Fildişi Sahili Devlet Başkanı ve Başbakanı ile görüşecek, gençlik forumuna katılacak ve okul açılışları yapacak. Ziyaretinde TBMM Türkiye Delegasyonu üyeleri de yer alacak.
Cumhur İttifikakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte TOKİ mağdurları tarafından protesto edildi. Konuşması ''Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya'' sloganları ile kesilen Kurum, bu sloganların endisine destek amacıyla atıldığını düşünerek ''Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?