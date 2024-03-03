Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem\'i kabul etti

Erkan Baş: "Çankaya Gibi Birçok Yerde de Bir Muhalefet Tembelliği Başladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “31 Mart’tan 1 Nisan’a bir umut taşıyacaksak eğer emekçi mahallelerinde yeni bir alternatifin doğuşuna işaret ediyoruz. Muhalefetin de değişmesi lazım dedik ya, nasıl AKP-MHP ‘Buralar bizim kalemiz’ diye düşünüyorsa, Çankaya gibi birçok yerde de bir muhalefet tembelliği başladı. ‘Buranın onurlu insanları nasılsa bunlara oy vermez, o zaman buraya ceketimizi asar kazanırız’ diye düşünüyorlar. Biz bu seçimde o ceketleri gardıroplara asmaya geldik” dedi.