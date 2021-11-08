Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti - Son Dakika

İtalya'daki G20 Zirvesi sonrası dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Libya Konferansı konusunda uyardığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Macron ile olan görüşmemizde 5-6 ana başlık vardı. Bunların merkezinde tabi Libya vardı. Libya ile ilgili Berlin Konferansının bir benzerini Paris'te yapmak istiyor. Bu bir yerde durumdan vazife çıkarmak gibi oluyor. Bizim oraya ısrarla eş başkan olarak gelmemizi istiyor. Dedim ki 'Berlin'de zaten biz bu konferansı yaptık.

"YUNANİSTAN, İSRAİL VE KIBRIS RUM KESİMİ'NİN KATILACAĞI TOPLANTIYA BİZ KATILAMAYIZ"

Kaldı ki buraya bazı davetleriniz var; mesela Yunanistan, mesela İsrail, mesela Kıbrıs Rum kesimi. Bunların katılacağı bir Paris Konferansına biz katılamayız.' Durdu ve 'Bir çalışma yaptırsak bunun üzerinde, özel temsilciler belirlesek' dedi. Ben de 'Şartımız bu, bir defa bunlar olmayacak. Eğer Yunanistan buraya gelecekse özel temsilci falan da göndermeye gerek yok. Burada çok ısrarcı durumundaysanız özel temsilcileriniz kim, bunları da görelim ama burada Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi olacak olursa bunu zaten yapamayız' dedim. Birincisi bu. Şimdi o da isimler verecek, biz de isimler vereceğiz, arkadaşlar aralarında görüşme yapacaklar. Fakat tabi bu şartlarımız yerine gelmedikten sonra olmaz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEDİ, MACRON TAM TERSİNİ YAPTI

Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm uyarılarına rağmen yine bildiğini okudu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i 12 Kasım'da Paris'te yapılacak Libya Konferansı'na davet etti. Gelişme Rum basınının önde gelen gazetesi Politis'in geçtiği bir habere de yansıdı.

ANASTASIADIS'E DAVET GÖNDERİLDİĞİ DOĞRULANDI

Rum basınının önde gelen gazetesi Politis, "Erdoğan'ı Görmezden Geldi ve Kıbrıs'ı Davet Etti" başlıklı haberinde, " Türkiye'nin konuyla ilgili itirazları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in konferansa katılması durumunda, ülkesinin konferansta yer almayacağına dair tehditlerine rağmen, Güney Kıbrıs Libya konferansına katılmak için Fransız hükümetinden resmi davet aldı" ifadelerini kullandı. Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos da gazeteye yaptığı açıklamada, bu durumu doğrulayarak, "Güney Kıbrıs konferans için davet aldı" dedi.

Diğer bir önemli Rum gazetesi Fileleftheros ise "Başkan ve Dışişleri Bakanı Paris'e Gidiyor" başlıklı haberinde, Rum kesiminin konferansa katılacağını yazdı. Gazetenin sorusuna yanıt veren Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ve Hükümet Sözcüsü Pelekanos, Güney Kıbrıs'ın Paris'te olacağını söyledi.