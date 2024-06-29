Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak uzun süre sonra aynı karede - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak uzun süre sonra aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak uzun süre sonra aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da torunu Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı. Törende çekilen aile fotoğrafında Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

29.06.2024 16:26
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Uzun süredir ortalarda görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet töreninde görüntülendi.

UZUN SÜRE SONRA AYNI KAREDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törende bir de aile fotoğrafı çekildi. Böylece Erdoğan, damadı Albayrak ile uzun süre sonra aynı fotoğraf karesine girmiş oldu.

İşte o fotoğraf karesi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak ayalar sonra aynı karede

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak uzun süre sonra aynı karede - Son Dakika

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    Yorumlar (20)

  • Mustafa Bayrak: devlet okulları kaliteli diyorlar neden kendi çocuklarını devlet okullarında okutmuyorlar 169 9 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç: Çünkü onlar fakir değil :)) 67 4
  • Fatih Ersan: Özge Ulusoy nerede 87 18 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bulunmaz kare 38 25 Yanıtla
    Harun Çelik: Kimin için bulunmaz ben hiç aramadım lazımda değil açıkçası 56 8
  • Diyego Can: her gün yüzyüze geliyorlar bizde aylardır görüşmüyor sanıyoruz sadece yanılgı sanki küsmüşler gibi haber yapıyorlar 52 8 Yanıtla
  • Fatih Aydın: Bir ara bakanlık filan da yaptı bu herhalde. Boş zamanlarda ne yapıyorsun. Bakanlık ;)) 45 8 Yanıtla
    Sümbül Dağı: Evet dolar 10-15 olacakta bilmem ne çok beklersiniz demişti dolar 33 lira oldu 75 5 Selami Karagülle: Boş yorum 19 32
  • Serdar Ozen: Anammmmm bu gelırse dolar 60 olur 33 5 Yanıtla
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