Uzun süredir ortalarda görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet töreninde görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törende bir de aile fotoğrafı çekildi. Böylece Erdoğan, damadı Albayrak ile uzun süre sonra aynı fotoğraf karesine girmiş oldu.
İşte o fotoğraf karesi;
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak uzun süre sonra aynı karede - Son Dakika
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