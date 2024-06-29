Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak uzun süre sonra aynı karede

Fatih Aydın:

Bir ara bakanlık filan da yaptı bu herhalde. Boş zamanlarda ne yapıyorsun. Bakanlık ;))

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Sümbül Dağı: Evet dolar 10-15 olacakta bilmem ne çok beklersiniz demişti dolar 33 lira oldu 75 5