Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor

16.11.2021 10:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe'de kabul ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu oturması için üçlü koltuğa yönlendirmesi koltuk krizi olarak adlandırılmıştı. Ortaya atılan son iddiaya göre bu durumun perde arkasında 27 yıl önceki bir olay yer alıyor. Buna göre 1994'te İBB Başkanlığı'na aday olmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas ziyaretinde Karamollaoğlu ile görüşmek istedi. Ancak Saadet lideri yüz yüze görüşmeye yanaşmadığı Erdoğan'ı Erbakan'a yönlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. 2 saat süren görüşmenin öncesinde ikili kameralara poz verdi. Fotoğraf çekiminden sonra Erdoğan'ın Karamollaoğlu'na oturması için uzakta bulunan 3'lü koltuğu işaret etmesi görüşmenin en dikkat çeken ayrıntısıydı.

27 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, geçtiğimiz haftaya damga vuran Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesini ve görüşmede yaşanan koltuk krizini yazdı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizinin 27 yıl önceki bir olaya dayanıyordu.

"KARAMOLLAOĞLU, ERDOĞAN'LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ"

1994 yerel seçimlerinde dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu düşündüğünü yazan Öztürk, şunları yazdı: "1994 yılında yerel seçimler için, özellikle İstanbul için büyük bir yarış vardı. Necmettin Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir dönem önceki çalışmalarını başarılı buluyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermek istiyordu. Açıkçası Karamollaoğlu, İstanbul için pek gönüllü değildi. Ayrıca, Sivaslılara aday olacağı sözünü de önceden vermişti. Şimdi, gideceğini açıklamasının olumsuz etkilerini de biliyordu. Karamollaoğlu'nun Sivas'a döndüğü akşam, Erdoğan da Sivas'a geldi. Karamollaoğlu, Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi aslında pek istemiyordu. Erdoğan, Sivas'ta Halil İbrahim Karademir'in evinde misafir edilmişti.

"ERBAKAN İLE GÖRÜŞMESİNİ ÖNERDİ"

Görüşme, Karademir'in evinde telefonla gerçekleşti. Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kendisi için son şans olduğunu belirtiyor, 'Siz Sivas'ta devam edin, İstanbul adayı ben olayım' diyordu. Karamollaoğlu ise bu konuda kendisinin yapacak bir şeyi olmadığını, gidip Erbakan'la konuşmasını önerdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Sivas, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor - Son Dakika


Son Dakika

Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı 10:41 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı 10:26 Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir 10:23 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir
Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık 10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık Marcao: Kendimi kontrol edemedim 10:10 Marcao: Kendimi kontrol edemedim Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı 10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu 09:27 Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin 08:29 Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin

Son Dakika Haberleri
10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
10:41 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı
10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor
10:25 Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı
10:24 Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak
10:22 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir
10:18 Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz
10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık
10:12 Yasak Elma'nın yıldızı sevgilisinden ayrıldı mı?
10:10 Marcao: Kendimi kontrol edemedim
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak         
10:25
Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar         
10:19
Yasak Elma'nın yıldızı sevgilisinden ayrıldı mı? Yasak Elma'nın yıldızı sevgilisinden ayrıldı mı?         
10:13
Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde         
10:02
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi         
08:40
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 10:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement