Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. 2 saat süren görüşmenin öncesinde ikili kameralara poz verdi. Fotoğraf çekiminden sonra Erdoğan'ın Karamollaoğlu'na oturması için uzakta bulunan 3'lü koltuğu işaret etmesi görüşmenin en dikkat çeken ayrıntısıydı.

27 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, geçtiğimiz haftaya damga vuran Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesini ve görüşmede yaşanan koltuk krizini yazdı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizinin 27 yıl önceki bir olaya dayanıyordu.

"KARAMOLLAOĞLU, ERDOĞAN'LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ"

1994 yerel seçimlerinde dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu düşündüğünü yazan Öztürk, şunları yazdı: "1994 yılında yerel seçimler için, özellikle İstanbul için büyük bir yarış vardı. Necmettin Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir dönem önceki çalışmalarını başarılı buluyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermek istiyordu. Açıkçası Karamollaoğlu, İstanbul için pek gönüllü değildi. Ayrıca, Sivaslılara aday olacağı sözünü de önceden vermişti. Şimdi, gideceğini açıklamasının olumsuz etkilerini de biliyordu. Karamollaoğlu'nun Sivas'a döndüğü akşam, Erdoğan da Sivas'a geldi. Karamollaoğlu, Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi aslında pek istemiyordu. Erdoğan, Sivas'ta Halil İbrahim Karademir'in evinde misafir edilmişti.

"ERBAKAN İLE GÖRÜŞMESİNİ ÖNERDİ"

Görüşme, Karademir'in evinde telefonla gerçekleşti. Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kendisi için son şans olduğunu belirtiyor, 'Siz Sivas'ta devam edin, İstanbul adayı ben olayım' diyordu. Karamollaoğlu ise bu konuda kendisinin yapacak bir şeyi olmadığını, gidip Erbakan'la konuşmasını önerdi."