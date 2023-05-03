Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi: İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi: İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef

03.05.2023 12:26

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'daki miting sırasında "Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Twitter hesabından Erdoğan'ın konuşma görüntülerini alıntılayan Kılıçdaroğlu, "İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef" ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, iktidar ve muhalefet kanadından dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLARIN EZANI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün çıktığı Antalya mitinginde "Kandil'de ne diyordu birisi... Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A YANIT

Erdoğan'ın sözleri muhalefet kanadından tepkiler alırken, bugün Twitter hesabından bir paylaşım yapan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik sözlere yanıt verdi.

"İŞTE GENÇLER AŞMAMIZ GEREKEN EŞİK BU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting sırasındaki konuşma görüntülerini alıntılayan Kılıçdaroğlu, "İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
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Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim 2023, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

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