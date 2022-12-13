Buz gibi havaya aldırmayan MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda bekledi - Son Dakika
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Buz gibi havaya aldırmayan MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda bekledi

13.12.2022 16:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, gündemdeki önemli meselelerin konuşulması beklenen buluşmada bir araya geldi. Görüşme öncesi Bahçeli'nin Erdoğan'ı buz gibi havaya aldırmadan kapıda beklediği anlar kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Türkmenistan ziyareti öncesi bugün sürpriz bir program değişikliğiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN KAPIDA BEKLEDİ

Sürpriz görüşmenin saati 16.00 olarak açıklanırken Bahçeli'nin soğuk havaya aldırış etmenden kapıda beklediği anlar da anbean görüntülendi. Görüşmede, iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

MHP lideri Bahçeli, buz gibi havaya aldırmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle bekledi

GÖRÜŞME SONRASI TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.

SON GÖRÜŞME 9 KASIM'DAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

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Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Buz gibi havaya aldırmayan MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buz gibi havaya aldırmayan MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda bekledi - Son Dakika
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