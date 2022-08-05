Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.00 sularında Rusya'ya indi. Liderlerin görüşmesinde samimi anlar yaşanırken Putin'in görece az konuşup sözü Erdoğan'a bırakması dikkatlerden kaçmadı.

"AVRUPA'NIN GAZI TÜRKİYE ÜZERİNDEN ALMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Görüşmenin basına açık kısmında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili gelişmeleri, bölgemizdeki son durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacağız. Avrupa'nın Rus gazını Türkiye üzerinden alması çok önemli. Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili de etraflıca bir görüşme yapacağız. Bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" dedi. ifadelerini kullandı.

SEHPA DETAYI GÖRÜŞMEYE DAMGA VURDU

Öte yandan görüşme sırasında Rus tarafının kullandığı sade ve küçük sehpa kameralara yansıdı. Siyaset uzmanları bu durumu iki ülkenin liderlerinin yakın temas halinde olması ve ilişkilerin iyi olması üzerine yordu.

MACRON'A AYRI TARİFE UYGULANDI

Geçtiğimiz aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Putin, bu görüşmede metrelerce uzunluğunda olan bir masa kullanmıştı. Görüşmenin basına yansıyan kısımlarında ise Putin'in sert yüz ifadesi kameralar tarafından kayıt altına alınmıştı.