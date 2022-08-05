Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı? - Son Dakika
Üye Girişi

Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?

05.08.2022 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'da yapılması planlanan görüşmesi, saat 15.20 itibariyle başladı. Görüşmenin basına açık kısmında ise kameralara sehpa ayrıntısı takıldı. Rus yetkililer, Putin-Erdoğan görüşmesine küçük bir masa koyarak yakınlık mesajı verdi. Diğer taraftan geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Putin-Macron görüşmesindeki devasa masa çok konuşulmuştu. Siyaset uzmanları bu durumu "Rusya-Fransa arasındaki ilişkiler kritik seviyede" olarak değerlendirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.00 sularında Rusya'ya indi. Liderlerin görüşmesinde samimi anlar yaşanırken Putin'in görece az konuşup sözü Erdoğan'a bırakması dikkatlerden kaçmadı.

Putin'den Fransa'ya ayrı, Türkiye'ye ayrı tarife! Masa detayı dikkatleri üzerine çekti

"AVRUPA'NIN GAZI TÜRKİYE ÜZERİNDEN ALMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Görüşmenin basına açık kısmında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili gelişmeleri, bölgemizdeki son durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacağız. Avrupa'nın Rus gazını Türkiye üzerinden alması çok önemli. Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili de etraflıca bir görüşme yapacağız. Bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" dedi. ifadelerini kullandı.

Putin'den Fransa'ya ayrı, Türkiye'ye ayrı tarife! Masa detayı dikkatleri üzerine çekti

SEHPA DETAYI GÖRÜŞMEYE DAMGA VURDU

Öte yandan görüşme sırasında Rus tarafının kullandığı sade ve küçük sehpa kameralara yansıdı. Siyaset uzmanları bu durumu iki ülkenin liderlerinin yakın temas halinde olması ve ilişkilerin iyi olması üzerine yordu.

Putin'den Fransa'ya ayrı, Türkiye'ye ayrı tarife! Masa detayı dikkatleri üzerine çekti

MACRON'A AYRI TARİFE UYGULANDI

Geçtiğimiz aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Putin, bu görüşmede metrelerce uzunluğunda olan bir masa kullanmıştı. Görüşmenin basına yansıyan kısımlarında ise Putin'in sert yüz ifadesi kameralar tarafından kayıt altına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de görüşecek! Masada hassas konular var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de görüşecek! Masada hassas konular var Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi Açıklaması Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Soçi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı? - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:01:03. #1.12#
SON DAKİKA: Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement