Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor

30.05.2022 18:22

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı operasyon konuşuldu. Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bölgenin henüz oluşturulamadığı ve bu alanın güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede Türkiye- Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

"UKRAYNA'DA BARIŞ ZEMİNİ OLUŞTURULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa, İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"BÖLGENİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ BİR ZORUNLULUK"

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul'da, Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelerek muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul'da, Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelerek muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol...
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor - Son Dakika


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