Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez"
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı Metro hattı açılışında açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez' - Son Dakika
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Datça'da gerçekleştirdiği halk buluşmalarında, Muğla'nın altyapısında eksiklik kalmayacak. Belirlenen bölgelerde ilk 100 günde çalışmalar başlayacak dedi.
Erzurum Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Beslenme ve uyku düzeninin değişmesi nedeniyle mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtilerek, yeni mesai saatleri kamuoyuna duyuruldu.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiftçi, mesajında ramazanın coşkusunu Erzurum'un manevi atmosferinde yaşayacaklarını belirtti. Ayrıca, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir ay olduğunu vurguladı. Çiftçi, oruç tutmanın nefsi terbiye etmeye ve iradeyi güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etti ve ramazanın huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düzenlenen görkemli düğün sonrası sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?