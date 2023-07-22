Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçilerin atanmasını onayladı! Bakın Mısır'da hangi isim var

Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan atamalar arasında en dikkat çekeni ise Mısır oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Paraguay Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül'ün, Fransa Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer'in atanmasına karar verildi.

MISIR BÜYÜLEÇİSİ SALİH MUTLU ŞEN OLDU

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık, Mısır Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen, İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.

Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.