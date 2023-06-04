Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasıyla MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı - Son Dakika
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Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasıyla MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı

04.06.2023 15:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de 2 bakan haricinde tüm isimler değişti. Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i ve İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atamasıyla birlikte bu kişilerden boşalan MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltuklarına kimlerin oturacağı ise merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla yeni Kabine'yi ilan etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yerini korurken, kalan bakanlıklardaki tüm isimler değişti.

3 KOLTUK BOŞ KALDI

Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i ve İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atadı. Bu durumla beraber MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı.

İDDİALARDA ADI GEÇEN KALIN'DAN SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF

MİT Başkanlığına Hakan Fidan'ın yardımcılarından birinin atanması beklenirken, kulislerde yer alan iddialara göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da MİT Başkanlığı için adı geçiyor. Kalın, iddiaların ardından sosyal medya hesabında profil fotoğrafını da değiştirdi. Kalın'ın, siyah beyaz bir kareyi profil fotoğrafı yaptığı görüldü.

GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanlığı'na oturmasıyla genelkurmay başkanı olarak kimin atanacağı henüz açıklanmadı. Genelkurmay Başkanı orgeneral ve oramiraller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Mevcut durumda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Aysever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan görevlerinde bulunuyor.

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Son Dakika Politika Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasıyla MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı - Son Dakika


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