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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi'nin 30'uncu yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi'nin 30'uncu yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi'nin 30'uncu yıl dönümü kutlama programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, Yeni Şafak'ın demokrasi tarihine altın harflerle geçen cesur yayınlar yaptığını belirterek, gazetenin son 21 yılda da demokrasiye yönelik menfur girişimlere karşı durduğunu vurguladı. Ayrıca, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden gazete çalışanlarına rahmet diledi ve Yeni Şafak ailesini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi\'nin 30\'uncu yıl dönümünü kutladı
23.01.2024 - 21:55,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi'nin 30'uncu yıl dönümünü kutladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Yeni Şafak 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu. Yeni Şafak'ın ülkemizin en sancılı yılları olan 28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar demokrasi tarihimize altın harflerle geçmiştir. Gazetemiz bu onurlu tavrını son 21 yılda demokrasimize yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürmüştür. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dimdik durmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi'nin 30'uncu yıl dönümü kutlama programına video mesaj gönderdi.

Yeni Şafak ailesini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin birikimi sloganıyla yayın hayatına başlayan Yeni Şafak Gazetesi 30'uncu yaşını idrak ediyor. Bundan tam 30 sene önce Türkiye'nin önü aydınlık manşetiyle okuyucularıyla buluşan Yeni Şafak Gazetesi'ne daha nice başarılı seneler diliyorum. Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol gezdiği 90'lı yıllarda çok mühim bir görevi başarıyla yerine getiren Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu. Yeni Şafak'ın ülkemizin en sancılı yılları olan 28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar demokrasi tarihimize altın harflerle geçmiştir" dedi.

Gazetenin bu onurlu tavrını son 21 yılda demokrasiye yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dimdik durmuştur. Bu anlamlı yıl dönümünde sizlerin şahsında Yeni Şafak ailesinin tüm mensuplarını tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Cambaz'a ve hayatını kaybeden gazete çalışanlarına rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin hak, hukuk ve adalet mücadelesine verdiğiniz destekler için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 30'uncu yıl dönümünüz kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak, 28 Şubat, Medya, Politika, Son Dakika

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