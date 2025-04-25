Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon Onuruna Yemek Verdi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Çanakkale Kara Muharebelerinin 110'uncu Yıldönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri münasebetiyle Türkiye'ye ziyarette bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Luxon onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon onuruna Dolmabahçe Ofisi'nde yemek verdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Luxon, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geldiği Luxon onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Luxon'un görüşmesinde, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Yemekte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Yeni Zelanda heyetinden isimler de yer aldı" ifadeleri yer aldı.