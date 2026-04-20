Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro ile bir araya gelecek

20.04.2026 20:50
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro'nun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro'nun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111'inci Yıl Dönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri münasebetiyle 20-26 Nisan 2026 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmektedir. Konuk Valinin ziyareti çerçevesinde 21 Nisan 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri planlanmaktadır. Görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro ile bir araya gelecek - Son Dakika

Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Bulgaristan’da sandıktan ezici zafer çıktı En çok Putin sevinecek Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek

20:55
Ahmed Şara’dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
Ahmed Şara'dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 21:14:40.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro ile bir araya gelecek - Son Dakika
