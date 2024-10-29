Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 20'lerde olan savunma sanayi yerlilik oranı yüzde 80'leri geçti"

-"Kendi kendine yeten ülke konumuna geldik"

-"Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı, hesabını sorardı. Toplu iğne yapamıyorduk. Nerelerden nerelere"

-"Teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede engellerle karşılaşırdık. Tüm bu sorunları aştık, aşıyoruz. İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA var. Var oğlu var"

-"Milli güvenliğe dair konularda adım atarken kimsenin icazetini aramıyoruz. Sen ne dersin diye sormuyoruz. Bununla yetinmeyeceğiz. İHA ve SİHA'ların yanında insansız deniz araçları, uçak gemilerine kadar deniz platformlarının geliştirilmesine ağırlık vereceğiz"

-"Terörist sızmaların engellenmesinden, hasım unsurlardan gelecek taarruzların önlenmesi için katmanlı hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Sistemler sistemi. Adamın nesi var, kubbe de kubbe. Onların demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak. Çelik Kubbe'yi yapacağız. Onlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız"

- "TUSAŞ son yıllarda geliştirdiği ürünlerle güvenlik birimlerimizin değil dost ve kardeş ülkelerin de kapasitesini güçlendirdi. Kurumlarımız arasında eşgüdüm ve anlayış birliği güçlendikçe oyun değiştirici projeler ortaya çıkıyor"

-"Merhum Zahide kardeşimiz 2021 yılından itibaren helikopter alt sistem yerlileştirme ve tedarik biriminde lider mühendis olarak çalışmıştır. Jandarma'ya teslim edeceğimiz helikoptere Zahide kardeşimizin yanında diğer şehitlerin ruhlarını şad edeceğimizi umuyorum"

-"GÖKBEY helikopterimizin bugün ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz. 2 adet helikopterin teslimatları yıl sonuna kadar yapılacak"

-"Toplamda 20 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak. 2026 yılının başından sonra Sağlık Bakanlığı için ambulans helikopterler de teslim edilecek"

- "TEI tarafından geliştirilen motor ile GÖKBEY helikopterinin ilk uçuşu 2021 yılında gerçekleştirildi. 2028 yılından itibaren teslimatları bu motorla yapacağız"

-"Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürene kadar bize durmak, nefeslenmek yok"

-"Hainlere inat daha fazla çalışacağız. Emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz. İçerideki ve dışarıdaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'ne katıldı.