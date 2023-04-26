Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlık dünya basınında geniş yankı buldu - Son Dakika
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Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlık dünya basınında geniş yankı buldu

26.04.2023 15:20

Dün gece gerçekleşen canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı sağlık sorunu uluslararası basının da gündemine girdi. Fransa'nın resmi haber ajansı AFP, "Cumhurbaşkanı Erdoğan midesini üşüttüğünü söyleyerek TV röportajını yarıda kesti" manşeti atarken, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı akşamı canlı yayındayken beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadı" başlıklı bir haber yayınladı.

Türkiye 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken gündem dün gece katıldığı canlı TV yayınında rahatsızlanan ve midesini üşüttüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

YABANCI MEDYA KURULUŞLARI HABERLER YAYINLADI

Bugün tüm programlarını iptal ettiğini Twitter hesabı üzerinden duyuran Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili yabancı medya kuruluşları da haberler yayınladı.

AFP: ÖZÜR DİLEYEREK MİDESİNİ ÜŞÜTTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Fransa'nın resmi haber ajansı AFP, "Erdoğan midesini üşüttüğünü söyleyerek TV röportajını yarıda kesti" başlığını kullandı. Ajans, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü katıldığı canlı yayın röportajını yarıda kesti. Geri döndüğünde özür dileyerek midesini üşüttüğünü söyledi" ifadesiyle yaşananları okurlarına aktardı.

"TELEVİZYONA ÇIKMASI 90 DAKİKA GEÇ OLDU"

AFP'deki haberde, "Türkiye'nin 69 yaşındaki lideri bıçak sırtında giden genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken üç mitinge katılmıştı. Erdoğan, Ülke TV ve Kanal 7'nin ortak yayınına katılarak günü bitirecekti. Fakat televizyona çıkması 90 dakika geç oldu" denildi. Haberde, Erdoğan'ın bir süre sonra kamera karşısına çıktığı ve özür dilediği belirtildi. AFP, "Yüzü yorgun gözüküyordu" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlık dünya basınında da bir numaralı gündem

BLOOMBERG: BEKLENMEDİK BİR SAĞLIK SORUNU YAŞADI

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de, "Erdoğan'ın canlı röportajı kamera arkasında yaşanan rahatsızlık sebebiyle kesildi" başlığıyla yaşananları aktardı.Bloomberg'deki haberde, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı akşamı canlı yayındayken beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadı" denildi. Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarına devam etmek için mitinglere katıldığına dikkat çeken Bloomberg bugün Erdoğan'ın 3 mitinge katılmayı planladığını da aktarmıştı. Fakat bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından bu ziyaretleri ertelediğini duyurdu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (7)
  • Ahmet eren Kacmaz: REİS geçmiş olsun Allah şifa versin en yakın zamanda. Biliyoruz çok yoruldun ama bu davasın bu ülkemin sana ihtiyacı var don eşigi atlaması içün Cevap Yaz 133 66 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Zenginlerin bir sürü özel doktoru olur fakir de bir tane zor bulur olan vatandaşa Cevap Yaz 82 90 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Allah ömrünü uzatsın inşallah Cevap Yaz 121 50 Yayından Kaldır
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