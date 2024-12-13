Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti, kabulde Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti, kabulde Türkiye ile ABD ikili... - Son Dakika
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