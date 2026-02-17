Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somaliland'e ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını vurgulamak istiyorum" dedi. - Son Dakika
17.02.2026 18:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, " İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somaliland'e ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını vurgulamak istiyorum" dedi. - ADDİS ABABA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Etiyopya, Afrika, İsrail, Son Dakika

