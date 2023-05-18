Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'a yüklendi: 14 Mayıs'ta sonucu bildikleri halde tiyatro sahnelediler - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'a yüklendi: 14 Mayıs'ta sonucu bildikleri halde tiyatro sahnelediler

18.05.2023 10:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimleri öncesinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Seçim gecesi İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Erdoğan, "14 Mayıs gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs günü yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.8 oy aldı. Seçimler 2. tura kalırken, Erdoğan seçim gecesi sık sık televizyona çıkarak kazandıkları yönünde açıklamalar yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

"YALANLARI ORTAYA ÇIKTI"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

"DEPREMZEDELERE KARŞI HER TÜRLÜ VİCDANSIZLIĞI SERGİLİYORLAR"

Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…

Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

İşte o açıklama:

YORUMLAR (6)
  • ALI YANIK: A Ajans gibi mesela Ekrem IMAMOĞLU ve Mansur YAVAŞ açıklama yapana kadar Ankara'da Cumhur Ittifakı  öndeydi açıklama ve sayım sonu ne oldu NAL topladılar. Cevap Yaz 13 46 Yayından Kaldır
  • GÖKHAN KARABULUT: Reis onlar sinek ikili. Bizler onları zaten muhatap almıyoruz özür filan dilemesinler. Nasıl olsa onlara sadece şuursuzca oy veren kitle inanıyor. Bırakalım devam etsinler tiyatroyla seçmenlerini aldatmaya bizde izleyip gülelim... Cevap Yaz 81 21 Yayından Kaldır
  • cengiz: doğruymuş gibi yalan söylüyorlar yalan umurlarında degil Cevap Yaz 73 15 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'a yüklendi: 14 Mayıs'ta sonucu bildikleri halde tiyatro sahnelediler - Son Dakika


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