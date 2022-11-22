Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilen Vali Çiftçi açıklama yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilen Vali Çiftçi açıklama yaptı

22.11.2022 11:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdığı söylenen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portesiyle olan fotoğraflarını paylaşan Çiftçi "Muhterem Cumhurbaşkanımızın resminin valilik makam odasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan haberler üzerine yayınlıyorum" ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Valilik'teki makam odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdığı ve sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bıraktığı iddia edildi. Valilik tarafından basın mensuplarına gönderilen fotoğraf da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin yer almaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Vali Mustafa Çiftçi de çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın resminin valilik makam odasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan haberler üzerine yayınlıyorum. Buyrun…" diyerek şu fotoğrafları paylaştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı söylenen Vali Çiftçi'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı söylenen Vali Çiftçi'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı söylenen Vali Çiftçi'den açıklama geldi
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Mustafa Çiftçi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilen Vali Çiftçi açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilen Vali Çiftçi açıklama yaptı - Son Dakika
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