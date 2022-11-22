Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilen Vali Çiftçi açıklama yaptı

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Valilik'teki makam odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdığı ve sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bıraktığı iddia edildi. Valilik tarafından basın mensuplarına gönderilen fotoğraf da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin yer almaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Vali Mustafa Çiftçi de çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın resminin valilik makam odasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan haberler üzerine yayınlıyorum. Buyrun…" diyerek şu fotoğrafları paylaştı: