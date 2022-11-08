Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Tören esnasında A Haber muhabiri Rüya Akkuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
A Haber muhabiri, Erdoğan'a "Fatma Şahin Hanım, 'Devlerin aşkı büyük olur' şarkısını sizin için seçmiş" dedi.
Bunun üzerine Erdoğan ile muhabir arasında şu diyalog yaşandı:
Erdoğan: Söyle bakalım Rüya
Muhabir: Söyleyemem efendim sesim çok kötü.
Erdoğan: Ayak yapma ayak yapma
Muhabir: Ben söylersem herkes gider buradan. Bir kişi bile kalmaz. Gerçekten çok kötü sesim. Beraber söyleyelim. En azından susar giderim, siz daha net çıkarsınız.
Erdoğan: Benim en iyi bildiğim şey "Beraber yürüdük biz bu yollarda"
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'la A Haber muhabiri arasında ilginç diyalog: Ayak yapma - Son Dakika