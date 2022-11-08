Cumhurbaşkanı Erdoğan'la A Haber muhabiri arasında ilginç diyalog: Ayak yapma - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la A Haber muhabiri arasında ilginç diyalog: Ayak yapma

08.11.2022 13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la A Haber muhabiri arasında ilginç diyalog: Ayak yapma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında A Haber muhabiri Rüya Akkuş'la arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Tören esnasında A Haber muhabiri Rüya Akkuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

A Haber muhabiri, Erdoğan'a "Fatma Şahin Hanım, 'Devlerin aşkı büyük olur' şarkısını sizin için seçmiş" dedi.

Bunun üzerine Erdoğan ile muhabir arasında şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: Söyle bakalım Rüya

Muhabir: Söyleyemem efendim sesim çok kötü.

Erdoğan: Ayak yapma ayak yapma

Muhabir: Ben söylersem herkes gider buradan. Bir kişi bile kalmaz. Gerçekten çok kötü sesim. Beraber söyleyelim. En azından susar giderim, siz daha net çıkarsınız.

Erdoğan: Benim en iyi bildiğim şey "Beraber yürüdük biz bu yollarda"

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Politika, Güncel, Son Dakika

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