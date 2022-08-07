Başkan Angı: "İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız" - Son Dakika
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Başkan Angı: "İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız"

07.08.2022 11:49
Başkan Angı: "İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda geri sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda geri sayım sürüyor.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 9 Ağustos Salı günü saat 20.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenecek açılış seremonisine tüm Konyalıları davet etti. Başkan Angı, "Payitaht şehri Konya'mız büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 9 Ağustos'ta başlayacak ve 18 Ağustos'a kadar sürecek Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tüm dünyanın gözü ve kulağı Konya'da olacak. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılacağı oyunların Konya'mızda yapılıyor olması şehrimizin tüm dünyaya tanıtılmasında tarihi bir fırsat. Konya'mıza yakışır bir ev sahipliği içerisinde oyunlarımızı tamamlamayı arzu ediyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Oyunlar için şehrimize teşrif edecek devlet ve hükümet başkanlarına şehrimize hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde ilk madalya mücadelesinin bisiklet pist branşında gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Angı, "İlk yarışımızı Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda yaptık. Yeni tesislerimiz, atletizm pistimiz ve olimpik yüzme havuzumuz da ilklere sahne olacak. Oyunlar atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme dallarında gerçekleştirilecek. Mevlana şehri Konya olarak İslami Dayanışma Oyunları'nda misafirperverliğimizi en güzel şekilde göstereceğiz. 2022 İslam Şehirleri Spor Başkenti ve 2023 Dünya Spor Başkenti Konya'mıza hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizi 9 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek açılış seremonisine davet ediyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Angı: 'İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız' - Son Dakika

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