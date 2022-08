Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar Filistin'e desteğimizi azaltmayacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını, Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Mahmud Abbas'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, 'Merhaba asker' diyerek Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. 2 ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile resmi karşılaşma töreni sonrasında baş başa görüştü. Görüşmenin ardından 2 lider açıklamada bulundu.

'SİVİL CAN KAYIPLARINA TEPKİMİZİ AÇIKÇA ORTAYA KOYDUK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ve heyetiyle yapılan görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları ele aldıklarını belirterek, "Ayrıca önemli bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davamızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Türkiye iki devletli çözümü her platformda savunmaktadır. İsrail saldırılarında sivil can kayıplarına ilişkin tepkimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Buradan son saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Kudüs 'ün ve Mescid-i Aksa 'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık" dedi.'İSRAİL İLE ATILAN ADIMLAR FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİMİZİ AZALTMAYACAKTIR'Erdoğan, Filistin'in her zaman yanında olduklarını belirterek, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını, Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar. TİKA, Kızılay , Sivil toplum kuruluşlarının Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımları devam ediyor. Filistin'e yönelik mali ve gıda yardımlarımızı önceki yıllarda olduğu gibi devam ettiriyoruz. Ajansın finansman sorununun giderilmesi, Filistin halkına yönelik aksatmadan yürütmesi çok önemlidir. Türkiye olarak gayretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.ABBAS: BİR ARAYA GELMİŞ OLMAKTAN MUTLULUK DUYDUM

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise "Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah sizleri korusun. Sizlerle tekrardan burada bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.