Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Ordu'ya iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katılacağı toplu açılış töreni için Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak. Programına katılmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek, fındık fiyatlarını açıklayacak ve toplu açılışı gerçekleştirecek. - ORDU