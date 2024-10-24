Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Orta Doğu'da akan kan durmadıkça, gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir. İsrail'in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutumu, hukuk ve vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aşmıştır" dedi. - KAZAN