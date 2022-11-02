Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği esnada hareketlenen salonu böyle susturdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği esnada hareketlenen salonu böyle susturdu

02.11.2022 12:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. Erdoğan, CHP liderini eleştirdiği esnada Kılıçdaroğlu'nu yuhalamaya başlayan salonu elini kaldırıp durdurarak, "Yok yok ha sakın. O onlara kalsın. Bize yakışmaz, bize yakışmaz. Biz bunlara hem hukuk hem de ahlak dersi vereceğiz" dedi. Daha sonra ise salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda CHP'nin başörtüsüyle ilgili teklifine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞÖRTÜSÜNE BEZ PARÇASI DİYEN SEN DEĞİL MİSİN?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki tavrını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sana sesleniyorum. Başörtüsünü 1 metrelik bez parçası diyerek aşağılayan sen değil miydin? Sen bunları unutturmaya çalışıyorsun ama televizyonların arşivi bunları unutturmuyor" ifadelerini kullandı.

SALONDAKİLER YUHALAMAYA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadeleri kullandığı sırada ise salonda büyük bir gürültü koptu. AK Parti sıraları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhalamaya başladı. Tam da bu anda elini kaldırarak devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Yok yok ha sakın. O onlara kalsın. Bize yakışmaz, bize yakışmaz. Biz bunlara hem hukuk hem de ahlak dersi vereceğiz" dedi.

BU SEFER ALKIŞ TUFANI KOPTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engellemesinin ardından yeniden hareketlenen AK Parti sıraları, bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlara ders vereceğiz" şeklindeki sözlerini alkışlamaya başladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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