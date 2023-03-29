Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BBP lideri Mustafa Destici, bugün bir araya gelecek

Seçime AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR'ın 3 yöneticisiyle ilgili bomba iddia

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, seçime girecek olan partiler arasındaki ittifak görüşmeleri ve ziyaretler de son sürat devam ediyor.

DÜN YENİDEN REFAH'I ZİYARET ETMİŞTİ

Dün Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret eden ve Genel Başkan Fatih Erbakan ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

BUGÜN DESTİCİ İLE BİR ARAYA GELECEK

Ziyaretlerine ara vermeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünse ittifakın diğer ortağı Büyük Birlik Partisi'ne gideceği açıklandı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu buluşmasının da saat 14.00'te gerçekleşeceği ifade edildi.