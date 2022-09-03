Samsun milletvekillerinin yanı sıra protokol üyelerinin de hazır bulunduğu belediye ziyaretinde, Başkan Demir, kentte yapılan çalışmaları, devam eden projelerden söz ederek sunum yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Başkan Demir ile ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalara tam not verdi. Ardından Erdoğan, şeref defterine ziyaret anısına duygu ve düşüncelerini yazdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.