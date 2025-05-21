Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Geçmişte Kıbrıs'ta,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Geçmişte Kıbrıs'ta, Karabağ'da bugün de Gazze'de yaşanan trajediler bizlere sınırlarımız ötesini de düşünmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi. - BUDAPEŞTE