Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Geçmişte Kıbrıs'ta, Karabağ'da bugün de Gazze'de yaşanan trajediler bizlere sınırlarımız ötesini de düşünmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi. - BUDAPEŞTE
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında, 'Geçmişte Kıbrıs'ta,... - Son Dakika
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