Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli. Enerji ve ulaşımda iş birliğimizi geliştirelim. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde uzlaşı sağlandı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC, bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması güzel olacaktır" dedi. - BİŞKEK
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli. Enerji ve ulaşımda iş birliğimizi geliştirelim. 34 harften oluşan ortak... - Son Dakika
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