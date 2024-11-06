Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli. Enerji ve ulaşımda iş birliğimizi geliştirelim. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde uzlaşı sağlandı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC, bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması güzel olacaktır" dedi. - BİŞKEK