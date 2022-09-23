Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'deki 200 esir hakkında açıklama: Putin'in ısrarla üzerinde durduğu ismi gönderdik - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'deki 200 esir hakkında açıklama: Putin'in ısrarla üzerinde durduğu ismi gönderdik

23.09.2022 14:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan 200 esir hakkında konuştu. Erdoğan, "Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında önceki gece gerçekleşen esir takası, Avrupa basınında geniş yer aldı. İngiliz The Independent, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasını, "İngilizler, Rusya ile mahkum takasının ardından eve döndü" başlığıyla verdi. The Guardian gazetesi de, gelişmeyi "en büyük esir takası" olarak tanımladı. Haberde, "Takas, Türkiye'nin arabuluculuğu sonrasında geldi ve müzakereler sıkı bir gizlilik içinde yürütüldü." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TAKASLA İLGİLİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün cuma namazı çıkışında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi burada üzerinde ısrarla durduğumuz nokta esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde" dedi.

"PUTİN'İN ÜZERİNDE DURDUĞU BİR İSİM VARDI"

Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların içerisinde bir tanesi sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

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