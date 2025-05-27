Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine de vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yapılan değişikliklerle, ayıplarından geniş ölçüde arındırılan 1982 Anayasası, maalesef hala darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa, bu tortulardan ebeden temizlenme, üzerimizdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacaktır. Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine de vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz."

Erdoğan, 23 yıl boyunca demokrasiyi, yeni, sivil ve özgürlükçü anayasayla taçlandırma konusundaki hüsnüniyetlerini defalarca gösterdiklerini ancak her seferinde muhalefetin uzlaşmaz tavrıyla muhatap olduklarını belirterek, "Cumhur İttifakı olarak, inşallah bu defa Meclis'teki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin adeta kangren olmuş sorunlarına çözüm üretme mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, 86 milyonun tamamının huzuru, güvenliği ve sosyal barışı adına önemli adımlar attıklarını söyledi.

"Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz"

Erdoğan, iç cepheyi güçlendirme çağrılarıyla başlayan, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi ve cesur çıkışıyla olgunlaşan "Terörsüz Türkiye" çalışmalarında, kritik bir eşiği daha suhuletle aştıklarını kaydederek, "Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla, yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Türkiye'yi, yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği, nice vatan evladının hayatına mal olan büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz. Şurası bir gerçek ki, her yeni aşamayla birlikte hem ümitlerimiz hem de yükümüz artmaktadır. Öncelikle, nazaran daha hassas daha narin, provokasyona daha açık bu aşamanın da inşallah kazasız, belasız tamamlanacağına inanıyoruz." dedi.

Sürecin başarısına dair güçlü iradelerini her fırsatta vurguladıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk günden beri yapıcı olmaya, tüm tarafları yüreklendirmeye, 86 milyonun tamamına güven veren bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz. DEM Parti başta olmak üzere, diğer siyasi partilerin de bu konuda oldukça sorumlu bir üslup benimsediğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu yapıcı siyaset tarzını son derece kıymetli buluyoruz. 'Cumhur İttifakı terörü bitireceğine, terör hiç bitmesin' diyen muhterisleri zaten muhatap almıyoruz. Bunların, 110 sene önce 'Edirne'ye Enver gireceğine, düşman girsin' diyenlerden zihniyet olarak hiçbir farkı yoktur. Bunların sayıları belki az ama etrafa yaydıkları cüruf rahatsız edicidir. Milletin acısından ikbal devşirmeye çalışanlar, unutmayın, yine kaybedecektir. Cumhur İttifakı'nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak, Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında, ülkemizin özellikle ekonomi, özgürlükler ve diplomasi alanlarında büyük bir şahlanış yaşayacağını çok net görebiliyoruz."

"Türkiye'nin ufku aydınlanacak, yolu açılacak"

Erdoğan, güvenlik birimleri başta olmak üzere, devletin tüm kurumlarının, kadrolarının ne yaptıklarını çok iyi bildiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Sizlerin de şunu çok iyi bilmenizi istiyorum, Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda, sadece bir zümre veya kesim değil, inşallah 86 milyonun tamamı kazanacak. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte, vatan uğruna bedel ödeyen herkes kazanacak. Terör duvarı yıkılınca inşallah, kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Sivil siyasetin tepesinde 40 yıldır sallanan silah baskısı ortadan kalkınca, demokrasimizin sorun çözme kapasitesi daha da genişleyecek. Türkiye'nin ufku aydınlanacak, yolu açılacak. Tüm negatif söylemlere, şeamet tellallarına, güvensizlik iklimi oluşturmak için her gün yeni bir fitne kazanı kaynatan nifak tüccarlarına rağmen biz son derece umutluyuz. Allah'ın izniyle bu sefer hedeflerimize ulaşacağız. El ele, gönül gönüle verecek, Türkiye'yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye Yüzyılı'nı, inşallah 'kardeşliğin de yüzyılı' haline getireceğiz."

(Sürecek)