Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadığımız geçici sıkıntıları, sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir.

21.12.2024 16:46
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadığımız geçici sıkıntıları, sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunların heybelerinde, ülkenin ve milletin sorunlarıyla ilgili en küçük bir çözüm paketi yoktur." dedi.

Erdoğan, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Palandöken Dağı'nda antrenman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden mili sporcu Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diledi.

Yazgan'ın ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Erdoğan, Judo Genç Milli Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün il kongrelerini yapan Burdur, Hatay, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kilis, Tunceli, Osmaniye ve Zonguldak'taki yol ve dava arkadaşlarına sevgilerini gönderdi.

AK Parti'ye emek vermiş olup da vefat eden dava arkadaşlarına rahmet dileyen Erdoğan, hizmet nöbetini devreden ve sürdürenlere emekleri için teşekkür etti.

Erdoğan, Muğla'nın insanlarının her birinde Menteşe beylerinin asaleti, Türkmen ve Yörük delikanlılarının heyecanı ve sevdası olduğunu söyledi.

"Muğla'nın demokrasi mücadelesi milletimiz için gurur kaynağıdır"

Milli mücadelede, işgalcilere bu bölgeyi dar eden Efelerin gönül kimliğinin, Muğlalıların ruhunda ve cisminde tüm canlılığıyla yaşadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ege Bölgemizin illeri içerisinde İstiklal Harbi'nde en fazla şehidi Muğla verdi. Gençler, serdengeçtiler müfrezesinin, yiğitlerinin evlatları olarak şehitlerimizin emaneti vatan topraklarının muhafazasını bugün sizler yapıyorsunuz. Bu vesileyle ilk fetihlerden terörle mücadeleye kadar Muğlamızın verdiği şehitleri rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Muğla'nın vatan müdafaası kadar demokrasi mücadelesi de bizler için, milletimiz için gurur kaynağıdır. Sizlerin, çok partili hayata geçişimizde verdiğiniz desteği, Demokrat Parti saflarında nasıl yiğitçe durduğunuzu milletimiz çok iyi bilir. AK Parti'nin kuruluşundan beri de bizi yalnız bırakmadınız. Girdiğimiz hiçbir mücadelede desteğinizi eksik etmediniz. Gelişmenin, kalkınmanın, büyümenin, huzurun, refahın kıymetini Muğla gayet iyi bilir."

"Ufku, burnunun ucunu görmeye yetmeyenlerin kifayetsizliklerinin bedelini Muğlalıların tamamı ödemek mecburiyetinde değildir. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem Muğla, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun, eser ve hizmet siyasetimizin büyük ve güçlü Türkiye davamızın yanında daha güçlü şekilde yerini alacaktır." diyen Erdoğan, gelecek nesillere bırakacakları en büyük mirasın Türkiye Yüzyılı vizyonunu adım adım hayata geçirmek olacağını dile getirdi.

"Çok ter döktük, çok kan akıttık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'dan yükselen samimi coşkunun, dalga dalga diğer 80 vilayeti sarmakla kalmayacağına, sınırlar ötesindeki dost ve kardeşlere umut kaynağı olacağına inandıklarını ifade etti.

Coğrafyadaki bin yıllık varlıklarının her anının kesintisiz bir mücadeleyle geçtiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Nice medeniyetlerin doğduğu, yükseldiği ve battığı bu toprakları vatanımız kılmak için çok fedakarlık yaptık. Çok ter döktük, çok kan akıttık. Dişimizle, tırnağımızla elde ettiğimiz kazanımları korumak için gerektiğinde canımızı ortaya koymaktan çekinmedik. Tüm bu süreç içerisinde, sadece dışarıdan gelen saldırıları göğüslemekle kalmadık. Aynı zamanda içerideki gaflet, dalalet hatta ihanet odaklarıyla da uğraştık. Tarihe baktığımızda, Osmanlı'nın Avrupa içlerine doğru sürdürdüğü ilerleyişinin hemen her safhasında önce geriye dönüp arkasını sağlama alma ihtiyacı duyduğunu görüyoruz. Osmanlı'nın son döneminde asırlarca bir arada yaşadığımız kimi kesimlerin nasıl müstevlilerin kuklası haline dönüştüğüne şahit olduk. Cumhuriyet döneminde, kendi ülkesinin potansiyeline, halkının değerlerine düşman mankurtların yol açtığı tahribatların bedelini ödedik."

"En büyük caniler, insanların umudunu öldürenler, buna teşebbüs edenler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de sırf kendi çıkarları uğruna insanların özgüvenini kırmaya, küresel, siyasi ve sosyal saldırılar karşısında savunmasız bırakmaya çalışanların olduğunu dile getirdi.

Rus yazar Dostoyevski'nin, "Hiç insan öldürmediği halde bir katilden daha cani insanlar gördüm. Umudumuzu öldürenleri gördüm." dediğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"En büyük caniler, insanların umudunu öldürenler veya buna teşebbüs edenlerdir. Yaşadığımız geçici sıkıntıları, sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunların heybelerinde, ülkenin ve milletin sorunlarıyla ilgili en küçük bir çözüm paketi yoktur. Daha önemlisi böyle bir niyetleri, gayretleri, hazırlıkları da bulunmuyor. 'Ver ki yiyen, ört ki yatan, gözle canı çıkmasın' zihniyetiyle yıllardır milletin umudunu, enerjisini tüketenlerin bu ülkede dikilmiş tek bir ağaçları olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Yaptıkları hiçbir eser ve hizmet olmadığı halde kafaları karıştırmakta, kabadayılık taslamakta, kavga çıkarmakta maşallah pek mahirdirler."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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