Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık." dedi.

Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, kongrenin Trabzon'a, Türkiye'ye, millete ve demokrasiye hayırlar getirmesini temenni etti.

Kongrede görevini devredenlere teşekkür eden, bayrağı devralanlara muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Konuşmamın hemen başında Trabzon'a olan şükran borcumuzu ödemek arzusundayım. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden önce 17 Şubat tarihinde şehrimize gelmiş ve Meydan Parkı'nda mitingimizi gerçekleştirmiştik. Mitingde Trabzon'dan Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek istemiştim. Trabzon tercihini bir kez daha Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullanarak, bize verdiği sözü tuttu. Ahdinize sadık kaldınız. Size olan güvenimizi boşa çıkarmadınız. Ben de işte bu salonda tekrar söylüyorum, Allah ömür verdikçe, son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet edecek, Trabzon için canla başla çalışacağız. Şunu da açıkça ifade etmek isterim, AK Parti kurulduğu günden beri hizmet siyaseti yapan, iktidara geldiği günden beri hizmet üreten, eserleriyle temayüz ve tebarüz eden bir parti olmuştur. Biz hep icraatlarımızla yatırımlarımızla konuştuk. Her zaman şunu söyledim, biz bulunduğumuz görevlere millete efendilik etmeye değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Trabzon için çalışmaya, Trabzon için üretmeye, Trabzon'u Türkiye Yüzyılı'nın yıldızlarından biri haline getirmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, refahı, huzuru, umudu çoğaltmak, dayanışmayı ve kardeşliği yüceltmek için yağmur, boran dinlemeden koşturacaklarının altını çizerek, "Trabzonlu kardeşlerim gönüllerini ferah tutsun, Trabzon'un emaneti bizdedir, emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli, şehrine sevdalı kadrolar Trabzon'da iş başındadır. Allah'ın izniyle Trabzon'un emanetine leke bulaştırmayacağız. Trabzon'un başını öne eğdirmeyecek, Trabzon'a mahcup olmayacağız." dedi.

Trabzon'u gönülden sevdiklerini dile getiren Erdoğan, "Biz, sizi karşılıksız seviyoruz, biz Trabzonlu kardeşlerimizi Allah için seviyoruz. Rabb'im aşkımızı, sevgimizi, dayanışmamızı daim eylesin." ifadelerini kullandı.

"Trabzon bize umut oldu, yol gösterdi"

Trabzon'un sadece bir şehir olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Burası, Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Burası, dünyayı dize getiren Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehirdir. 'Milletimde tefrika görmek endişesi beni kabrimde bile rahatsız eder.' diyen Yavuz Sultan Selim'in hassasiyeti neyse, Trabzon'un hassasiyeti de odur. Şehit Eren Bülbül ve bütün şehitlerimizin sevdası neyse, Trabzon'un sevdası odur. Vatanın istiklali için, Türkiye'nin geleceği için bedel ödeyen gazilerimizin cesareti ne ise Trabzon'un cesareti odur. Trabzon, elini taşın altına koyanların şehridir. Trabzon, dostunun arkasında dağ gibi duranların, hasmına karşı cesur ve vakur olanların şehridir.

Mertliğiyle, ferasetiyle, dik ve dirayetli duruşuyla Trabzonluların bizim gönül dünyamızda mutena bir yeri var. Milletin umudu olarak, milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolu Trabzonlu kardeşlerimizle birlikte yürüyoruz. Bundan da büyük bir gurur duyuyoruz. Bu şehir yalnızca iyi gününde değil, en zor gününde de AK Parti'nin ve milletimizin yanında durmuş bir vefa timsalidir. İktidara geldiğimiz günden beri karşılaştığımız tüm engelleri aşarken, milletçe en keskin virajları dönerken, Trabzonlu kardeşlerimizin desteğini hep yanı başımızda bulduk. En kritik süreçlerden geçerken Trabzon bize umut oldu, yol gösterdi, önümüzde yeni yollar açtı. Bağrından çıkardığı nice isimle bu mümbit şehir, Türkiye'nin hem siyasi hem sosyal hem de iktisadi birikiminde belirleyici roller üstlendi."

"Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimden istihdama, yatırımdan ihracata, turizmden büyüme ve kalkınmaya kadar Trabzon'un Türkiye'ye yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptığının altını çizerek, Karadeniz'in şahlanışında, bölgenin ayağa kaldırılmasında Trabzonluların çok önemli görevler aldığını söyledi.

Trabzon'un Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu potansiyel, bu dinamizm, bu irade Trabzon'da var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık."

(Sürecek)