Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir'e resmi ziyarette bulundu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir'e resmi ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Cezayir'e resmi temaslarda bulunmak üzere geldi. Yılmaz ve bakanlar, Cezayir Başbakanı Nadir Larbaoui tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı ve heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

23.06.2024 21:42
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Cezayir'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar, Huari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Başbakanı Nadir Larbaoui tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar, havalimanındaki şeref salonunda Cezayir Başbakanı Larbaoui ve heyeti ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. - CEZAYİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir'e resmi ziyarette bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir'e resmi ziyarette bulundu - Son Dakika
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