Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türk halkının varlığı ve egemenliğine kasteden teşebbüs tarihe gömüldü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türk halkının varlığı ve egemenliğine kasteden teşebbüs tarihe gömüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsün tarihe gömüldüğünü belirtti. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.

19.07.2024 11:08
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Adası'nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsün tarihe gömüldüğünü belirtti.

Yılmaz, KKTC'nin "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yakın tarihin en şanlı diriliş destanlarından biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında, şehitleri rahmet ve minnetle anan, gazileri minnetle ve şükranla selamlayan Cevdet Yılmaz, "1974 yılında Kutlu Barış Harekatı'na önderlik eden merhum başbakanlar Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit'i saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, "20 Temmuz ömrümün en mutlu günü" diyen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ve egemenlik mücadelesinin önderlerinden merhum Dr. Fazıl Küçük'e de rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Adası'nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüs tarihe gömülmüştür. Enosis hayali uğruna her türlü mezalimi gerçekleştirenlerin önleri ilelebet kesilmiştir. Kıbrıs Türkü, barış ve özgürlük ortamına kavuşmuştur. 1974 Barış Harekatı'yla garantör devlet Türkiye, Ada'da yıllardır süregelen katliama son vermekle kalmamış, aynı zamanda tüm Kıbrıs Adası'na barış getirmiştir. Barış Harekatı'nın sağladığı güvenlik ve özgürlük ortamı, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanına da imkan tanımıştır. Kıbrıs Türk halkı, tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını ispatlamıştır."

"Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk halkının, maruz bırakıldığı hukuk ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinci ve hukukuna sahip çıkma kararlılığıyla her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek güce ve iradeye sahip olduğunu her vesileyle gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacaktır. Bu anlayışla, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından 2021 yılında Cenevre'de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip Ada'da iki devletin kendi aralarında işbirliği modellerini ele almasına dair çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni asla yalnız bırakmayacaktır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kıbrıs Türk halkının layık olduğu müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak için tarımdan ulaştırmaya, enerjiden sağlığa her alanda kalkınmasını desteklemeye ve KKTC ile dayanışma içinde Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türk halkının varlığı ve egemenliğine kasteden teşebbüs tarihe gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türk halkının varlığı ve egemenliğine kasteden teşebbüs tarihe gömüldü - Son Dakika
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