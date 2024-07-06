Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Sayın Tatar tarafından temsil ediliyor olmasının önemine vurgu yaparak, KKTC'nin müreffeh yarınlara ulaşması için Türkiye'nin her platformda destek vermeye devam edeceğini belirtti.

06.07.2024 10:57
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Yılmaz ve Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.

Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Sayın Tatar tarafından bugün burada temsil ediliyor olması çok önemlidir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, KKTC'nin müreffeh yarınlara ulaşması için Türkiye olarak her platformda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Tatar'a teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime bu vesileyle muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü - Son Dakika
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