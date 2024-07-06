Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Şuşa'da bir araya geldi

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şuşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın Şuşa kentinde ikili temaslar gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Tatar tarafından burada temsil ediliyor olması çok önemli"

Yılmaz görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Sayın Tatar tarafından bugün burada temsil ediliyor olması çok önemlidir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere KKTC'nin müreffeh yarınlara ulaşması için Türkiye olarak her platformda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Tatar'a teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime bu vesileyle muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği protokolü

Cumhurbaşkanı Tatar ise görüşmede, KKTC'nin TDT'deki konumu ile ekonomik konuların ele alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı olarak ekonomik konulara önem verdiğini ifade eden Tatar, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği protokolünün önemine vurgu yaptı. Tatar iş birliğinin, KKTC ekonomisine büyük katkısının olacağını belirterek Türkiye'nin enflasyonun düşürülmesi amacıyla yürüttüğü politikaların, KKTC'nin de ekonomik anlamda rahatlaması ve halkın refahının artmasına destek olacağına dikkat çekti. - ŞUŞA