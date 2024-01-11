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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dünyadan Koparılamaz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dünyadan Koparılamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC temasları kapsamında yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız egemen bir devlet olarak yoluna devam ettiğini ve dünyadan koparılamayacağını belirtti. Yılmaz, KKTC'nin önemli dönemlerden geçtiğini ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını vurguladı. Ayrıca, KKTC'deki cami açılışı ve Ercan Havalimanı'nın önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dünyadan Koparılamaz
11.01.2024 - 11:49,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Birileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyadan koparmaya çalışıyor olabilir ama bunu başaramayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC temaslarına başladı. Ercan Havalimanı'na inen Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile basın toplantısı düzenledi. KKTC'nin önemli bir dönemden geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Geçen yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıldönümünü idrak ettik. Bu yıl da barış harekatının 50. yıldönümünü yine hep birlikte idrak edeceğiz ve kutlayacağız, yad edeceğiz" dedi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız egemen bir devlet olarak yoluna devam ediyor" diyen Yılmaz, "Bir taraftan da refahını her geçen dönem artırma mücadelesi içinde, kalkınmasını daha üst seviyelere çıkarma mücadelesi içinde her iki konuda da Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk'ünün yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

"Camiler gibi eserler toprağa vurulan mühürlerdir"

KKTC temasları çerçevesinde Dr. Suat Günsel caminin açılışının yapılacağını kaydeden Yılmaz, "Çok önemli bir eser. Yıllardır yatırımı devam ediyordu. Bugün itibariyle açılışını yapmış olacağız. Camiler gibi eserler, abidevi eserler bir anlamda bir toprağa vurulan mühürlerdir. Bu mührü bugün hep birlikte açmış olacağız. Bu cami, Kıbrıs Türk'ünün neler yapabileceğinin bir göstergesidir. İstediğinde iradesini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğinin çok güzel bir somut bir göstergesidir. Bir taraftan da Kıbrıs Türk'ünün medeniyetini, tarihini, kültürünü gelecek nesillere taşımanın bir sembolüdür. Diğer yanıyla da şunu ifade etmek isterim çok başarılı tabii Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz var. Dünyanın değişik yerlerinde önemli işler yapan Kıbrıs Türkü'nün Kuzey Kıbrıs Türk devletinin geleceğine olan güvenliğinin de çok açık bir göstergesidir. Bu devletin, bu halkın geleceğe güvenle yürüdüğünü ve kalıcı bir medeniyetin temsilcisi olduğunu da gösteren bir mühürdür" diye konuştu.

"Ercan Havalimanı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adeta bir vitrinini oldu"

Külliye inşaatının devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Orada gelişmeleri yerinde inceleyeceğiz. Meclis ve cumhurbaşkanlığı binası millet bahçesi çok güzel bir eser. 50 yıla yetiştirmeye gayret ediyoruz. Oradaki çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Diğer taraftan Başbakan ile birlikte Kıbrıs Türkü'yle buluşacağız köy ziyaretleri yapacağız. Köylerde vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'la görüşmemiz olacak. Gerek Başbakanla gerekse Cumhurbaşkanıyla aramızdaki mali, ekonomik tüm işbirliği alanlarını, projelerini değerlendirme imkanı bulacağız. kablolu elektrik sisteminden sulama projelerine, eğitimden sağlığa, ulaştırmaya bütün alanlarda iş birlik, iş birliği projelerimizi ve imkanlarımızı gözden geçireceğiz. İçinde bulunduğumuz Ercan Havalimanı aslında bunun çok güzel bir sembolü oldu göstergesi oldu. Geçen yıl açıldı. Az önce gelirken Türk Hava Yolları yetkilisine sordum, ne kadar arttı diye seferler yüzde 35 bir artış olmuş. Bu daha da gelişecek. Her geçen yıl çok daha güçlenecek. Birileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyadan koparmaya çalışıyor olabilir ama bunu başaramayacaklar. Onlar bir kapıyı kapatırsa biz başka kapılar açacağız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk'ü dünyayla bütünleşmeye, her alanda dünyaya katkı sunmaya devam edecek. Ercan Havalimanı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adeta bir vitrini oldu." - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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